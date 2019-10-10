ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 17 октября, в размере 71.0503 руб. против 70.8473 руб. на 16 октября.





Курс евро за последние 5 дней:



16.10.19 - 70.8473 руб.

15.10.19 - 70.9305 руб.

12.10.19 - 70.7296 руб.

11.10.19 - 71.2999 руб.

10.10.19 - 71.4511 руб.









































































































































































































"AK&M" от 16.10.2019