Повтор! Росстат снова зафиксировал нулевую недельную инфляцию

Инфляция за неделю, с 8 по 14 октября 2019 года, была нулевой, с начала года составила 2.3%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедшую неделю цены на крупу гречневую выросли на 1.7%, яйца куриные - на 0.8%, молоко пастеризованное, масло сливочное и печенье - на 0.3%, консервы мясные, сыры и чай - на 0.2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1.4%, пшено - на 0.8%, мясо кур - на 0.3%, баранину и муку пшеничную - на 0.2%.



Плодоовощная продукция подешевела на 0.8%, в том числе яблоки - на 2.3%, картофель - на 2%, морковь - на 1.8%, капуста белокочанная - на 1.5%, лук репчатый - на 1%. В то же время помидоры стали дороже на 5.2%, огурцы - на 2.1%.



Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0.1%.





"AK&M" от 16.10.2019