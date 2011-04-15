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17/10/2019
09:52

Повтор! Росстат снова зафиксировал нулевую недельную инфляцию

Инфляция за неделю, с 8 по 14 октября 2019 года, была нулевой, с начала года составила 2.3%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За прошедшую неделю цены на крупу гречневую выросли на 1.7%, яйца куриные - на 0.8%, молоко пастеризованное, масло сливочное и печенье - на 0.3%, консервы мясные, сыры и чай - на 0.2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1.4%, пшено - на 0.8%, мясо кур - на 0.3%, баранину и муку пшеничную - на 0.2%.

Плодоовощная продукция подешевела на 0.8%, в том числе яблоки - на 2.3%, картофель - на 2%, морковь - на 1.8%, капуста белокочанная - на 1.5%, лук репчатый - на 1%. В то же время помидоры стали дороже на 5.2%, огурцы - на 2.1%.

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0.1%.


"AK&M" от 16.10.2019
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