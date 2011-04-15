Закон о недрах необходимо актуализировать, заявляет Счетная палата

Закон "О недрах" необходимо актуализировать. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проверки деятельности Роснедр как главного администратора неналоговых доходов за недропользование. Контрольное ведомство проверило Агентство и два его территориальных департамента: в Уральском и в Северо-Кавказском округах. Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства.



Всего в 2018 году от недропользователей в бюджет поступило около 7.6 трлн руб. Преимущественно это разного рода налоги и сборы, которые взимает Налоговая служба. Неналоговые доходы, которые администрируют Роснедра, составили 27.7 млрд руб. 93% из них - разовые платежи за пользование недрами, которые Агентство взимает в том числе при проведении аукционов на право пользования участком недр. И вот тут Счетная палата отметила сразу несколько правовых недоработок.



"У нас конкурсы и аукционы проводят Агентство по рыболовству, по лесному хозяйству, водному хозяйству, и только у Роснедр есть сбор за участие в конкурсе или аукционе. При этом какое-либо обоснование взимания данного сбора отсутствует. Интересна и методика его расчета: если аукцион проходит в Москве, то расчет производит то территориальное подразделение Роснедр, в котором находится сам участок. Если это в Магадане, то все затраты магаданские, а конкурс - в Москве", - сообщил на Коллегии аудитор Сергей Штогрин.



Есть нарушения и при расчете этого сбора. Так, по закону о недрах его размер суммируется из стоимости затрат на подготовку, проведение и подведение итогов конкурса или аукциона, включая оплату труда привлекаемых экспертов. Однако Уральский департамент Роснедр включает в расчет заодно и затраты на свое содержание. В результате недропользователи необоснованно переплатили свыше 21 млн руб.



В связи с этим Счетная палата предлагает Роснедрам поднять вопрос об отмене данного платежа. Тем более, как подчеркнул аудитор, в перспективе Агентство будет проводить аукционы в электронном виде и "никаких затрат тут по сути нет".



Вызывает озабоченность, по мнению СП, и вопрос вовлечения участков недр в хозяйственный оборот. Так, в 2018 году доля состоявшихся торгов составила только 67% от объявленных и в результате федеральный бюджет не получил не менее 11.5 млрд руб.



Выявлены нарушения при расчете разового платежа за пользование недрами, в результате чего от реализации пяти участков недр федерального значения в федеральный бюджет не поступило 370 млн руб.



Еще одна проблема, на которую Счетная палата обратила внимание, - это неактуальные ставки регулярных платежей. "Минимальные и максимальные ставки, установленные Федеральным законом "О недрах", не пересматривались с 2002 года. За это время индекс потребительских цен на товары и услуги составил 386.8%. Естественно, что бюджет теряет доход в этом случае", - сообщил аудитор Сергей Штогрин.



Не пересматривались и ставки за проведение государственных экспертиз. Так, по экспертизе запасов полезных ископаемых они не менялись с 2007 года, а по экспертизе проектной документации на проведение работ по геологическому изучению недр - с 2010 года. Применение индекса инфляции к данным платежам позволило бы только за 2018 год дополнительно получить в федеральный бюджет порядка 1.1 млрд руб.



По мнению Счетной палаты, Правительству следует учесть эти факты и ввести коэффициент, отражающий инфляционные процессы.



"AK&M" от 17.10.2019