Ингосстрах застраховал профессиональную ответственность ГК "Сапран" на 100 млн руб.

Ингосстрах заключил договор страхования профессиональной ответственности в области информационных технологий. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страхователем выступила группа компаний "Сапран", специализирующаяся на внедрении комплексных IT-решений.



Полис страхования предусматривает защиту интересов страхователя в случае ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств при осуществлении следующих видов деятельности: разработка ПО и консультационные услуги в данной области; обработка данных и предоставление услуг по размещению информации; создание и использование баз данных; инсталляция систем; техподдержка и сопровождение информационных систем; ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.



В рамках договора покрываются риски непреднамеренной профессиональной ошибки и непреднамеренного разглашения конфиденциальной информации, а также риски технических ошибок, включая неавторизованный доступ, заражение вирусными программами и потери доходов от сбоев сетевой безопасности. Лимит ответственности составляет 100 млн руб. Договор заключен на 1 год.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



АО "Сапран Групп" занимается внедрением ИТ-решений для бизнеса на различных платформах: SAP и других. Компания постоянно работает над повышением компетенций своей команды, в том числе, подтверждая экспертизу особыми статусами SAP Recognized Expertise. Среди клиентов холдинга такие известные бренды как Сбербанк, Газпром нефть, НЛМК, Евраз, Норильский никель, Первая грузовая компания, X5 Retail Group, КТРВ, Уралхим, а также более 200 успешно реализованных проектов.



"AK&M" от 17.10.2019