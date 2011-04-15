Рубль сохранится в узком диапазоне на нейтральном внешнем фоне

Российская валюта накануне умеренно укреплялась в паре с долларом (+0,3%) и осталась практически без изменений в паре с евро. В целом российская валюта остается в тренде остальных валют развивающихся стран. Об этом говорится в обзоре Nordea.



При этом постепенно начинают действовать и внутренние факторы поддержки в виде приближающегося пика налогового периода (25 октября), а также устойчивого спроса на российские ОФЗ в преддверие дальнейшего смягчения монетарной политики.



Прошедший накануне аукцион по размещению ОФЗ вновь встретил устойчивый спрос в объеме 66 млрд. руб., объем размещения составил 35 млрд руб.



До конца недели основным фактором риска для рубля выступает предстоящая завтра публикация статистики по росту ВВП в Китае в третьем квартале. В остальном новостной фон остается минимальным за исключением продолжающихся переговоров по Brexit.



"AK&M" от 17.10.2019