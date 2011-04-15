Рынок нефти: котировки укрепились в среду, однако рост запасов в США от API добавил новую порцию негатива

Нефтяные котировки выросли в среду на фоне слабеющего доллара США, а также позитивных заявлений со стороны альянса ОПЕК+, которые вселяют надежду на достаточную поддержку нефтепроизводителей в случае ослабления спроса. Об этом говорится в обзоре эксперта по фондовому рынку БКС Брокер Игоря Галактионова



Доллар США во вторник и среду продолжили падение, оказывая поддержку сырьевым товарам, номинированным в этой валюте. Индекс доллара DXY (доллар против корзины из шести мировых валют) в среду почти достиг месячных минимумов, что позитивно сказалось на динамике нефти. Индекс снизился преимущественно из-за фунта, который резко вырос на фоне сообщений о возможности мягкого Brexit, курс евро также подрос, но более умеренно.



Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо ранее во вторник заявил, что организация "сделает все, что в ее силах" для поддержания стабильности рынка после 2020 г. Также Баркиндо в очередной раз отметил, что на следующей встрече ОПЕК+ 5-6 декабря одним из рассматриваемых вариантов дальнейших действий вполне может быть более глубокое сокращение. В настоящий момент 25 стран-участниц сделки придерживаются соглашения о совокупном сокращении добычи на 1,2 млн б/с к уровням октября 2018 года. Ряд участников до сих пор не исполняют свои обязательства, такие как Ирак и Нигерия. Однако перевыполнение сделки Саудовской Аравией, а также падение производства в подсанкционных Иране и Венесуэле позволяет альянсу успешно исполнять сделку.



На фоне серьезных опасений относительно замедления глобального спроса более глубокое сокращение нефти может убрать с рынка избыток предложения и привести к более высоким ценам на нефть. Учитывая тесную зависимость бюджетов многих стран Персидского залива от нефтяного экспорта, такой сценарий выглядит вполне вероятным, если к декабрю цены останутся ниже $60 за баррель.



На старших таймфреймах фьючерсы на Brent пока остаются вблизи полугодовых минимумов, что делает инструмент привлекательным для покупок при условии улучшения рыночного сентимента. В настоящий момент внимание участников рынка сосредоточено на перспективах слабого спроса, однако на стороне предложения также существует много рисков. В частности, замедляется добыча в США, ОПЕК+ могут рассмотреть более глубокое сокращение добычи, нестабильность на Ближнем востоке угрожает перебоями с поставками. Таким образом, на среднесрочном горизонте при условии отсутствия новых шоков в информационном пространстве более существенного снижения не предвидится.



Также вчера вечером была опубликована очередная статистика по запасам нефти в США от API. За неделю запасы нефти в США неожиданно выросли сразу на 10.5 млн баррелей (до 432.5 млн). По опросам Reuters, аналитики в среднем ожидали роста на 2.9 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 1.6 млн баррелей.



Запасы бензина упали на 934 тыс. баррелей (прогноз -1.2 млн), запасы дистиллятов упали на 2.9 млн баррелей (прогноз -2.4 млн). Импорт нефти за неделю вырос на 577 тыс. баррелей в сутки (б/с), до уровня 7 млн б/с.



Сегодня с утра котировки нефти марки Brent снижаются на -0,6% к уровням закрытия предыдущего дня, отыгрывая негативную статистику от API. Вечером будут опубликованы данные по запасам от Управления энергетической информации США (EIA), в 18:00 МСК, которые считаются более достоверными, чем API, и будут внимательно отслеживаться участниками рынка.



"AK&M" от 17.10.2019