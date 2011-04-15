Ростех разработает автономные энергоустановки для Арктики

Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" начал разработку автономных комбинированных энергетических установок на базе возобновляемых источников энергии для применения в Арктической зоне России, сообщает Ростех.



Аппаратура предназначена для энергообеспечения малых и временных поселений, нефтяных и газовых месторождений, полярных метеорологических станций, телекоммуникационных и навигационных объектов в районах с децентрализованным энергоснабжением и не имеет аналогов на российском рынке.



Комплексная энергетическая установка сможет генерировать электроэнергию, хранить её, преобразовывать и предоставлять потребителям. В ходе реализации проекта разрабатываются три автономных энергетических модуля, включающие в различной компоновке накопитель электрической энергии на литий-ионных аккумуляторах, фотоэлектрическую генерирующую систему, ветрогенератор, наплавную мобильную микрогидроэлектростанцию, резервный дизель-генератор. Установка обеспечивает потребителей электроэнергией с помощью интеллектуальной системы управления энергией и удалённой диагностики.



Все автономные энергетические модули размещаются в контейнерах арктического исполнения. Разработку изделия в составе Ростеха ведёт пензенский АО"Радиозавод" холдинга "Росэлектроника".



"Разработка Ростеха призвана решить вопрос энергоснабжения отдаленных территорий, прежде всего, на Крайнем Севере, в Арктическом регионе. Опытную эксплуатацию установок планируется провести на территории Якутии в 2020-2021 годах. Оборудование предназначено для эксплуатации на нефтегазовых месторождениях в Арктической зоне, в других труднодоступных регионах, в населенных пунктах с автономными системами энергоснабжения, а также для энергообеспечения различных изолированных объектов – баз, погранзастав, станций наблюдения и так далее", – прокомментировал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.



Соглашение об опытной эксплуатации уже заключено между Радиозаводом и Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Якутия. Первые серийные образцы должны быть изготовлены и поставлены в 2022 году, в дальнейшем объёмы производства могут быть увеличены до 100 единиц в год.



Напомним, Ростех также создаёт автономные энергетические системы, работающие от сжиженного природного газа (СПГ). Они предназначены для электрификации районов, удалённые от магистральных газопроводов, в том числе – Крайний Север и Дальний Восток. СПГ-энергетический комплекс не имеет аналогов в России и может обеспечивать потребителей электроэнергией, газом или и тем и другим одновременно.



Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн "Калашников", "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран.



"AK&M" от 17.10.2019