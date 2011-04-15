Показатель долговой нагрузки россиян немного вырос

Среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков за последние 6 месяцев продемонстрировало небольшой рост - на 1.64 процентных пункта (п.п.). об этом говорится в сообщении НБКИ.



По состоянию на 1 октября 2019 года ПДН составил 24.63% (на 1 апреля 2019 года - 22.99%).



Среднее значение ПДН выросло во всех регионах. При этом наибольшие показатели ПДН (а, значит, и наибольшей закредитованности населения) продемонстрированы в Амурской (30.41%), Кировской (29.45%) и Оренбургской (28.64%) областях, а также в Красноярском крае (28.40%) и Республике Коми (28.37%).



Наименьший уровень ПДН (наименьшей закредитованности граждан) был отмечен у заемщиков Приморского края (21.74%), Брянской области (21.96%), Москвы (22.21%), а также Псковской (22.23%) и Смоленской (22.24%) областей.





"AK&M" от 17.10.2019