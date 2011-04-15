Чистая выручка X5 Retail Group за 9 месяцев выросла на 14.2% до 1260.4 млрд руб.

Чистая выручка X5 Retail Group за 9 месяцев 2019 года выросла на 14.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1260.4 млрд руб., сообщает компания.



Чистая выручка российского ритейлера в III квартале выросла на 12.8% до 420.7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



При этом самый большой темп роста показала сеть магазинов "Перекрёсток". Выручка сети за III квартал выросла на 18% и составила 53.2 млрд руб.



Чистая выручка сети магазинов "Пятёрочка" за III квартал 2019 года также выросла на 13.4% до 297.9 млрд руб.



Чистая выручка сети гипермаркетов "Карусель" снизилась за III квартал 2019 года на 3.9% в связи с сокращением торговой площади и составила 20.6 млрд руб.



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



На 31 декабря 2018 года под управлением компании находились 14.431 тыс. магазинов. Сеть включает 13.522 тыс. магазинов "Пятёрочка", 760 супермаркетов "Перекрёсток", 94 гипермаркета "Карусель" и 55 магазинов "Экспресс". Под управлением компании находится 42 распределительных центра и 3.83 тыс. собственных грузовых автомобилей на территории РФ.



Акционерами X5 (по данным на начало 2019 года) являются: CTF Holdings S. A. - 47.86%, Intertrust Trustees Ltd (AxonTrust) - 11.43%, директоры X5 - 0.07%, казначейские акции - 0.01%, акции в свободном обращении - 37.63%.



Выручка X5 Retail Group за первое полугодие 2019 года выросла на 14.8% до 839.703 млрд руб. с 731.198 млрд руб. годом ранее. Выручка магазинов "Пятёрочка" увеличилась на 15.9% до 664.669 млрд руб. с 573.313 млрд руб., "Перекрёсток" - на 19.2% до 131.57 млрд руб. со 110.408 млрд руб.



Чистая прибыль X5 Retail Group N.V. по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 59.3% до 22.805 млрд руб. с 14.313 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14.9% до 843.175 млрд руб. с 734.077 млрд руб., валовая прибыль - на 19.7% до 210.064 млрд руб. со 175.458 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 27.8% до 66.072 млрд руб. с 51.697 млрд руб.



Чистая прибыль X5 по МСФО за II квартал 2019 года выросла на 55.5% до 13.508 млрд руб. с 8.685 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14.3% до 437.311 млрд руб. с 382.559 млрд руб., валовая прибыль - на 19.3% до 109.5 млрд руб. с 91.788 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 24.2% до 36.599 млрд руб. с 29.464 млрд руб.



"AK&M" от 17.10.2019