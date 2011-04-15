А.Авдолян получил контроль над ЯТЭК

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) перешло под контроль Альберта Авдоляна. Его доля в уставном капитале ЯТЭК через компании Sunomil Co Limited и "А-Проперти" составила 90.59%. Об этом свидетельствуют материалы ЯТЭК.



А.Авдоляну косвенно принадлежит 51% долей ООО "А-Проперти" через Sunomil Co Limited, которая владеет 100%-ной долей А-Проперти.



ЯТЭК ведёт промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений. Годовой объём добычи составляет 1.7 млрд куб. м газа и 93 тыс. т газового конденсата. По объёмам добычи природного газа ЯТЭК входит в десятку крупнейших газодобывающих региональных компаний России.





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