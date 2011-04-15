Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/10/2019
14:09

А.Авдолян получил контроль над ЯТЭК

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) перешло под контроль Альберта Авдоляна. Его доля в уставном капитале ЯТЭК через компании Sunomil Co Limited и "А-Проперти" составила 90.59%. Об этом свидетельствуют материалы ЯТЭК.

А.Авдоляну косвенно принадлежит 51% долей ООО "А-Проперти" через Sunomil Co Limited, которая владеет 100%-ной долей А-Проперти.

ЯТЭК ведёт промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений. Годовой объём добычи составляет 1.7 млрд куб. м газа и 93 тыс. т газового конденсата. По объёмам добычи природного газа ЯТЭК входит в десятку крупнейших газодобывающих региональных компаний России.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100