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17/10/2019
13:52

Brexit дирижирует рынками, полагают аналитики

Сегодня в центре внимания инвесторов находятся события вокруг Brexit. Несмотря на волну эйфории, которая прокатилась по рынкам, ситуация выглядит не так однозначно. Да, Борис Джонсон объявил о достижении договорённостей с ЕС. Но теперь ему предстоит убедить Палату общин проголосовать за соглашение в его нынешнем виде. Также неясной остаётся позиция ДЮП, которая уже намекнула, что не готова принять предложения по Brexit в их текущем виде. Так что данный фактор ещё может спровоцировать масштабную фиксацию прибыли по рисковым активам до конца недели, что отразится и на российском рынке. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.

Пока же отечественные индексы остаются на положительной территории. После полудня индекс МосБиржи и РТС повышаются на 0.32% и 0.59% соответственно. Небольшой подъём котировок нефти оказывает нашему рынку дополнительную поддержку, РТС выигрывает от укрепления рубля. Доллар остаётся под отметкой 64 руб. практически с начала торгов, отметив минимумы в районе 63.8 руб. Основным катализатором роста нашей валюты служит всплеск интереса к риску, значит, в случае его внезапного угасания доллар может вернуться выше 64 руб.

Нефть Brent с трудом приподнялась над уровнем $59 за баррель в ожидании еженедельного отчёта Минэнерго. Новости от Британии и ЕС внесли свою лепту в отскок котировок от минимумов, но рынку нужны отраслевые бычьи сигналы, чтобы развить импульс роста в краткосрочной перспективе. Поэтому если данные из США подтвердят масштабное увеличение запасов сырой нефти, скромные внутридневные достижения Brent с лёгкостью сойдут на нет.

"AK&M" от 17.10.2019
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