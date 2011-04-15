Brexit дирижирует рынками, полагают аналитики

Сегодня в центре внимания инвесторов находятся события вокруг Brexit. Несмотря на волну эйфории, которая прокатилась по рынкам, ситуация выглядит не так однозначно. Да, Борис Джонсон объявил о достижении договорённостей с ЕС. Но теперь ему предстоит убедить Палату общин проголосовать за соглашение в его нынешнем виде. Также неясной остаётся позиция ДЮП, которая уже намекнула, что не готова принять предложения по Brexit в их текущем виде. Так что данный фактор ещё может спровоцировать масштабную фиксацию прибыли по рисковым активам до конца недели, что отразится и на российском рынке. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.



Пока же отечественные индексы остаются на положительной территории. После полудня индекс МосБиржи и РТС повышаются на 0.32% и 0.59% соответственно. Небольшой подъём котировок нефти оказывает нашему рынку дополнительную поддержку, РТС выигрывает от укрепления рубля. Доллар остаётся под отметкой 64 руб. практически с начала торгов, отметив минимумы в районе 63.8 руб. Основным катализатором роста нашей валюты служит всплеск интереса к риску, значит, в случае его внезапного угасания доллар может вернуться выше 64 руб.



Нефть Brent с трудом приподнялась над уровнем $59 за баррель в ожидании еженедельного отчёта Минэнерго. Новости от Британии и ЕС внесли свою лепту в отскок котировок от минимумов, но рынку нужны отраслевые бычьи сигналы, чтобы развить импульс роста в краткосрочной перспективе. Поэтому если данные из США подтвердят масштабное увеличение запасов сырой нефти, скромные внутридневные достижения Brent с лёгкостью сойдут на нет.



"AK&M" от 17.10.2019