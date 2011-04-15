РФПИ и Mubadala Investment Company подписали соглашения о сотрудничестве

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company подписали шесть новых соглашений о сотрудничестве в рамках успешного долгосрочного инвестиционного партнёрства, начало которому было положено в 2013 году. Об этом говорится в сообщении РФПИ.



Объявления сторон были сделаны в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Объединённые Арабские Эмираты.



По итогам шести лет успешного сотрудничества РФПИ и суверенным фондом ОАЭ осуществлено и одобрено инвестиций на сумму свыше $2 млрд более чем в 45 проектов.



Шесть новых соглашений относятся к широкому спектру ключевых отраслей российской экономики, включая высокие технологии, искусственный интеллект (ИИ), здравоохранение, транспорт и логистику.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнёрами реализации более 70 проектов общим объёмом свыше 1.5 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнёрства с ведущими международными соинвесторами из более чем 15 стран на общую сумму более $40 млрд.







"AK&M" от 17.10.2019