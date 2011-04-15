Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/10/2019
14:45

РФПИ и Mubadala Investment Company подписали соглашения о сотрудничестве

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company подписали шесть новых соглашений о сотрудничестве в рамках успешного долгосрочного инвестиционного партнёрства, начало которому было положено в 2013 году. Об этом говорится в сообщении РФПИ.

Объявления сторон были сделаны в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Объединённые Арабские Эмираты.

По итогам шести лет успешного сотрудничества РФПИ и суверенным фондом ОАЭ осуществлено и одобрено инвестиций на сумму свыше $2 млрд более чем в 45 проектов.

Шесть новых соглашений относятся к широкому спектру ключевых отраслей российской экономики, включая высокие технологии, искусственный интеллект (ИИ), здравоохранение, транспорт и логистику.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнёрами реализации более 70 проектов общим объёмом свыше 1.5 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнёрства с ведущими международными соинвесторами из более чем 15 стран на общую сумму более $40 млрд.



"AK&M" от 17.10.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100