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17/10/2019
15:34

В ГД подготовят законопроекты по защите прав участников долевого строительства

Комитеты Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, по финансовому рынку, по безопасности и противодействию коррупции подготовят законодательные инициативы и предложения по законодательному обеспечению государственной политики в сфере долевого строительства. Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, об этом сообщила заместитель председателя ГД, руководитель рабочей группы по законодательному обеспечению госполитики в сфере долевого строительства Ирина Яровая.

Это будут меры, ориентированные на защиту общественных и государственных интересов, на установление чёткой финансовой дисциплины и мер контроля, достаточных для упреждения, совершения противоправных деяний, защиты и обеспеченности финансовых ресурсов, которые принадлежат гражданам и государству.

"AK&M" от 17.10.2019
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