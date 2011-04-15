В ГД подготовят законопроекты по защите прав участников долевого строительства

Комитеты Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, по финансовому рынку, по безопасности и противодействию коррупции подготовят законодательные инициативы и предложения по законодательному обеспечению государственной политики в сфере долевого строительства. Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, об этом сообщила заместитель председателя ГД, руководитель рабочей группы по законодательному обеспечению госполитики в сфере долевого строительства Ирина Яровая.



Это будут меры, ориентированные на защиту общественных и государственных интересов, на установление чёткой финансовой дисциплины и мер контроля, достаточных для упреждения, совершения противоправных деяний, защиты и обеспеченности финансовых ресурсов, которые принадлежат гражданам и государству.



"AK&M" от 17.10.2019