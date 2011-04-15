Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении на выезд для экс-сотрудников ФСБ
Госдума поддержала в первом чтении проект поправок в федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", которыми предлагается установить возможность временно ограничивать права на выезд из страны бывших сотрудников органов Федеральной службы безопасности России. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.
Ограничение на выезд за границу может быть введено сроком до 5 лет со дня увольнения с военной службы в органах Федеральной службы безопасности. Порядок принятия решений об ограничении выезда будет установлен ФСБ.
В настоящее время право на выезд за границу сотрудникам ФСБ может быть ограничено в период прохождения ими военной службы. При этом после увольнения со службы по действующему законодательству выезд может быть ограничен только в случае, если они были осведомлены в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях.