А.Миллер и посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр обсудили актуальные направления сотрудничества

В Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и Чрезвычайного и Полномочного посла ФРГ в РФ Гезы Андреаса фон Гайра. Об этом говорится в сообщении компании.



Стороны обсудили актуальные направления сотрудничества. В частности, речь шла о поставках газа компании в Германию. Участники встречи высоко оценили вклад "Северного потока" в надёжное и безопасное энергоснабжение потребителей Германии и Европы.



Стороны также рассмотрели ход реализации проекта "Северный поток — 2".



В 2018 году Газпром поставил в Германию рекордный объём газа — 58.5 млрд куб. м. Это на 9.5%, или на 5.1 млрд куб. м превышает предыдущий рекордный для страны показатель, установленный в 2017 году (53.4 млрд куб. м).



Маршрут газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" проходит из России в Германию по дну Балтийского моря. Проектная мощность каждого газопровода — 55 млрд куб. м газа в год.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.













УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПАО "ГАЗПРОМ"





"AK&M" от 17.10.2019