Кабмин внёс в Госдуму законопроект о маркировке ценных музыкальных инструментов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на упрощение идентификации музыкальных инструментов и смычков, являющихся культурными ценностями, и прилагаемых к ним документов при их временном вывозе на гастроли и для участия в конкурсах. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Кабмин предлагает ввести маркировку уникальных музыкальных инструментов и смычков для их временного вывоза из страны. Для находящихся в частной собственности музыкальных инструментов или смычков, отнесённых к культурным ценностям, предусматривается особый порядок. Для получения разрешения на временный вывоз музыкального инструмента или смычка нужно оформить на него паспорт в Минкультуры России.



В соответствии с внесённым законопроектом "для получения заключения (разрешительного документа) на временный вывоз музыкальный инструмент или смычок должны быть промаркированы химической и радиочастотной метками".



Правила маркировки и её особенности будут определяться Правительством РФ. В паспорт инструмента будет ставиться отметка о её нанесении. Отсутствие маркировки будет основанием для отказа в выдаче разрешения на вывоз инструмента.







"AK&M" от 17.10.2019