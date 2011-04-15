ЦБ объявил учётную цену золота на 18 октября - 3055.16 руб./г против 3067.03 руб./г на 17 октября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 18 октября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3055.16 руб./грамм
Серебро: - 35.91 руб./грамм
Платина: - 1815.25 руб./грамм
Палладий: - 3640.80 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
11.10 12.10 15.10 16.10 17.10
Золото 3139.30 3093.85 3092.08 3087.91 3067.03
Серебро 36.95 36.34 36.43 36.50 35.70
Платина 1852.53 1862.48 1843.82 1842.73 1830.85
Палладий 3505.23 3522.61 3520.03 3565.64 3603.77