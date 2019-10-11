ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 18 октября в размере 64.0144 руб. против 64.3455 руб. на 17 октября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



17.10.19 - 64.3455 руб.

16.10.19 - 64.2548 руб.

15.10.19 - 64.3652 руб.

12.10.19 - 64.2237 руб.

11.10.19 - 64.7416 руб.

















































































"AK&M" от 17.10.2019