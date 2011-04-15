Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/10/2019
16:05

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 октября

Банк России установил на 18 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России


1 Австралийский доллар 43.5106
1 Азербайджанский манат 37.7332
100 Армянских драмов 13.4062
1 Белорусский рубль 31.4104
1 Болгарский лев 36.2441
1 Бразильский реал 15.4244
100 Венгерских форинтов 21.2789
1000 Вон Республики Корея 54.1650
10 Гонконгских долларов 81.6000
10 Датских крон 94.8910
1 Доллар США 64.0144
1 Евро 70.9023
100 Индийских рупий 89.7818
100 Казахстанских тенге 16.4022
1 Канадский доллар 48.5288
100 Киргизских сомов 91.4635
10 Китайских юаней 90.3673
10 Молдавских леев 36.8110
1 Новый туркменский манат 18.3160
10 Норвежских крон 69.5801
1 Польский злотый 16.5391
1 Румынский лей 14.9131
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.7778
1 Сингапурский доллар 46.8181
10 Таджикских сомони 66.0623
1 Турецкая лира 10.8646
10000 Узбекских сумов 67.8119
10 Украинских гривен 25.9047
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.8040
10 Чешских крон 27.5212
10 Шведских крон 65.4444
1 Швейцарский франк 64.4851
10 Южноафриканских рэндов 43.1184
100 Японских иен 58.8422

"AK&M" от 17.10.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100