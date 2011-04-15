Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 октября

Банк России установил на 18 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России





1 Австралийский доллар 43.5106

1 Азербайджанский манат 37.7332

100 Армянских драмов 13.4062

1 Белорусский рубль 31.4104

1 Болгарский лев 36.2441

1 Бразильский реал 15.4244

100 Венгерских форинтов 21.2789

1000 Вон Республики Корея 54.1650

10 Гонконгских долларов 81.6000

10 Датских крон 94.8910

1 Доллар США 64.0144

1 Евро 70.9023

100 Индийских рупий 89.7818

100 Казахстанских тенге 16.4022

1 Канадский доллар 48.5288

100 Киргизских сомов 91.4635

10 Китайских юаней 90.3673

10 Молдавских леев 36.8110

1 Новый туркменский манат 18.3160

10 Норвежских крон 69.5801

1 Польский злотый 16.5391

1 Румынский лей 14.9131

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.7778

1 Сингапурский доллар 46.8181

10 Таджикских сомони 66.0623

1 Турецкая лира 10.8646

10000 Узбекских сумов 67.8119

10 Украинских гривен 25.9047

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.8040

10 Чешских крон 27.5212

10 Шведских крон 65.4444

1 Швейцарский франк 64.4851

10 Южноафриканских рэндов 43.1184

100 Японских иен 58.8422

"AK&M" от 17.10.2019