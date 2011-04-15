Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 октября

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Банк России установил на 18 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России
1 Австралийский доллар 43.5106
1 Азербайджанский манат 37.7332
100 Армянских драмов 13.4062
1 Белорусский рубль 31.4104
1 Болгарский лев 36.2441
1 Бразильский реал 15.4244
100 Венгерских форинтов 21.2789
1000 Вон Республики Корея 54.1650
10 Гонконгских долларов 81.6000
10 Датских крон 94.8910
1 Доллар США 64.0144
1 Евро 70.9023
100 Индийских рупий 89.7818
100 Казахстанских тенге 16.4022
1 Канадский доллар 48.5288
100 Киргизских сомов 91.4635
10 Китайских юаней 90.3673
10 Молдавских леев 36.8110
1 Новый туркменский манат 18.3160
10 Норвежских крон 69.5801
1 Польский злотый 16.5391
1 Румынский лей 14.9131
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.7778
1 Сингапурский доллар 46.8181
10 Таджикских сомони 66.0623
1 Турецкая лира 10.8646
10000 Узбекских сумов 67.8119
10 Украинских гривен 25.9047
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.8040
10 Чешских крон 27.5212
10 Шведских крон 65.4444
1 Швейцарский франк 64.4851
10 Южноафриканских рэндов 43.1184
100 Японских иен 58.8422
"AK&M" от 17.10.2019