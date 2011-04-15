Банк России на 18 октября понизил курс евро к рублю почти на 15 копеек до 70.9023 руб., курс доллара США - более чем на 33 копейки до 64.0144 руб.

Банк России на 18 октября понизил официальный курс евро к рублю почти на 15 копеек до 70.9023 руб. с 71.0503 руб., курс доллара США - более чем на 33 копейки до 64.0144 руб. с 64.3455 руб. 17 октября.



Стоимость бивалютной корзины на 18 октября уменьшилась почти на 25 копеек (-0.37%) до 67.1139 руб. с 67.3626 руб. 17 октября.





"AK&M" от 17.10.2019