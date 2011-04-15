А.Новак и С.Собянин открыли новую подстанцию "Хованская"

Министр энергетики РФ Александр Новак, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский открыли новую подстанцию (ПС) 220/110/20/10 "Хованская", ставшую самым крупным питающим центром Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы (ТиНАО). Об этом говорится в сообщении компании "Россети".



Его установленная трансформаторная мощность составляет 700 МВА. Для сравнения, суммарная трансформаторная мощность всех действующих высоковольтных подстанций на территории Новой Москвы на текущий момент составляет 1566 МВА.



ПС "Хованская" представляет собой питающий центр с гибкой и надёжной схемой и широким диапазоном требуемых классов напряжения электрических сетей, необходимых для развития Московского региона: 220 кВ, 110 кВ, 10 кВ и современный класс напряжения - 20 кВ.



Благодаря тому, что подстанция полностью укомплектована оборудованием, произведенным на территории России, а также за счёт применения инновационных и надёжных решений в ходе возведения объекта, стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ составила 1.83 млрд руб., что ниже стоимости строительства подстанций аналогичного типа (обычно превышает 2 млрд руб.).



"Начиная с 2012 года в Новой Москве построено свыше 16 млн кв. м недвижимости, создано 120 тыс. новых рабочих мест, на 70% выросло число жителей. Разумеется, этот бурный рост требует адекватных инвестиций в развитие инженерной инфраструктуры. Сегодня мы открываем ПС "Хованская", которая сразу в 1.5 раза увеличит мощности электроснабжения новых территорий, создав задел для их развития на годы вперёд. Именно к "Хованской" будет подключена новая городская больница в Коммунарке, которую мы откроем в ближайшее время. Важно, что для строительства подстанции было использовано отечественное оборудование", - отметил С.Собянин.



"С вводом в эксплуатацию подстанции "Хованская" Московский регион получает очередной современный энергообъект, который позволит обеспечить потребителей качественным и эффективным электроснабжением. В настоящее время последовательно реализуется стратегически важный проект цифровой трансформации электросетевого комплекса, и подстанция "Хованская", построенная с применением передовых технологий, станет важным распределительным узлом энергосистемы Новой Москвы", - подчеркнул А.Новак.



Высокотехнологичное оборудование нового питающего центра позволяет гарантировать качественное и надёжное энергоснабжение Новомосковского округа, разгрузить существующие центры питания данного района, а также обеспечить возможность подключения новых потребителей на территории ТиНАО.



Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2.34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 млрд кВт ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88.04% долей в уставном капитале.



Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 2 раза до 40.1 млрд руб. с 21.5 млрд руб. годом ранее.



Чистая прибыль группы "Россети" по МСФО за I квартал 2019 года составила 40.8 млрд руб., это на 22.9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Выручка составила 265.5 млрд руб. против 260.3 млрд руб. Показатель EBIDTA вырос на 20.9% и составил 95 млрд руб.



"AK&M" от 17.10.2019