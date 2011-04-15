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17/10/2019
17:19

Цены производителей промпродукции в РФ в сентябре снизились на 0.3%, с начала года - на 2.8%

Цены производителей промпродукции в РФ в сентябре 2019 года снизились на 0.3%, с начала года - на 2.8%. Соответствующие данные опубликовал Росстат.

Потребительская инфляция в сентябре составила 0.2%, с начала года - 2.3%.

В сентябре цены на агломерат железорудный доменный снизились на 12.7%, концентрат железорудный - на 12.3%, концентраты медные - на 7.2%, концентраты вольфрамовые - на 6.2%. При этом увеличение цен на янтарь составило 27.3%, газ горючий природный сжиженный и регазифицированный - 20.3%, руды золотосодержащие - 10.5%.

В обрабатывающих производствах подешевели отдельные виды химических веществ и химических продуктов: спирты жирные промышленные - на 11.5%, волокна искусственные - на 9.2%, этилен - на 7.8%, сера техническая газовая - на 7.5%.

Существенное снижение цен отмечено на следующие виды пищевых продуктов: пшено - на 23.1%, сахар белый свекловичный - на 13.6%, масло кукурузное - на 10.3%, свинина парная, остывшая или охлаждённая - на 7%, премиксы - на 5.8%, рис - на 5.7%.

Одновременно выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: бензин автомобильный - на 4.9%, дистилляты лёгкие, не включенные в другие группировки - на 4.5%, топливо дизельное - на 2.8%, масла карбюраторные - на 2.5%.


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