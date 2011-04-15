Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых денежных доходов россиян в январе-сентябре на 0.2%

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе-сентябре 2019 года выросли на 0.2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



Средний доход на одного человека в январе-сентябре 2019 года увеличился на 5.9%.





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