Состоялась встреча А.Миллера и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто

В Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в энергетической сфере. В частности, речь шла об экспорте российского газа в Венгрию. Было отмечено, что за 9.5 месяцев 2019 года Газпром поставил в страну 8.9 млрд куб. м газа — на 17% больше, чем за весь 2018 год.



Отдельное внимание на встрече было уделено развитию газотранспортной системы Венгрии.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.









"AK&M" от 17.10.2019