Минсельхоз планирует в 2021 году начать опытную эксплуатацию информационной системы АПК

Статс-секретарь - заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев принял участие в межрегиональном совещании "Лидеры цифрового развития" в Краснодарском крае, в рамках которого выступил с докладом о цифровизации сельскохозяйственной отрасли в регионах России, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза.



Как отметил И.Лебедев, в 2019 году при участии пилотных регионов будет разработан информационный портал, а также личный кабинет сельхозтоваропроизводителя.



Опытный запуск системы и постепенное подключение к ней всех регионов страны запланирован на 2021 год.



По словам И.Лебедева, одна из важнейших задач в развитии взаимоотношений отечественных аграриев с государством - прозрачность механизмов предоставления господдержки. Её призван решить федеральный проект "Цифровое госуправление", реализуемый в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".



Так, Минсельхоз РФ рассчитывает, что вся отчётность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК в перспективе будет подаваться через цифровые сервисы. Благодаря этому регионы получат гибкий инструмент, позволяющий эффективно и с максимальной отдачей расходовать бюджетные средства и развивать сельское хозяйство страны.





"AK&M" от 17.10.2019