ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 18 октября, в размере 64.0144 руб. против 64.3455 руб. на 17 октября

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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 18 октября в размере 64.0144 руб. против 64.3455 руб. на 17 октября.
Курс доллара США за последние 5 дней:
17.10.19 - 64.3455 руб.
16.10.19 - 64.2548 руб.
15.10.19 - 64.3652 руб.
12.10.19 - 64.2237 руб.
11.10.19 - 64.7416 руб.
"AK&M" от 17.10.2019