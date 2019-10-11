ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 18 октября, в размере 70.9023 руб. против 71.0503 руб. на 17 октября.





Курс евро за последние 5 дней:



17.10.19 - 71.0503 руб.

16.10.19 - 70.8473 руб.

15.10.19 - 70.9305 руб.

12.10.19 - 70.7296 руб.

11.10.19 - 71.2999 руб.









































































































































































































"AK&M" от 17.10.2019