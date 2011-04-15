Повтор! Уровень безработицы в России в сентябре вырос до 4.5% с 4.3% в августе

Количество безработных в России в сентябре 2019 года уменьшилось на 1.8% до 3.371 млн в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 3.5%. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.



Уровень безработицы среди экономически активного населения (в соответствии с методологией Международной организации труда) в сентябре вырос до 4.5% с 4.3% в предыдущем месяце.



В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано 0.7 млн безработных, в том числе 0.5 млн получали пособие по безработице.



Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования данного показателя, составила 75.6 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.





"AK&M" от 17.10.2019