В Брянске начал работу VIII Славянский международный экономический форум, инициированный Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства АК&М.



Основная тема форума - "Сбережение и приумножение человеческого потенциала".



На форуме будут обсуждаться вопросы создания новых рабочих мест через развитие приоритетных отраслей экономики, вопросы сохранения сельских территорий, улучшения среды проживания.



Ключевая дискуссия начнется на пленарном заседании. Затем она продолжится в ходе тематических заседаний и экспертных сессий.



Пленарная дискуссия будет посвящена вопросам реализации основных национальных проектов. Национальные проекты нацелены на улучшение качества жизни людей, создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Как реализуются поставленные задачи? С какими сложностями сталкиваются регионы, выполняя принятые решения? Как с похожими задачами справляются дружественные страны? Эти и другие вопросы будут обсуждаться на форуме.



Сотрудничество между дружественными странами, возможные стратегии регионов по участию в реализации национальных проектов в Брянской области и в других регионах России и зарубежных стран обсудят: губернатор Брянской области Александр Богомаз, министр европейской интеграции и международного сотрудничества Правительства Республики Сербской Клокич Златан, министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики Ефимий Коваль, председатель Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром" Александр Забелло, заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар, первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, главный федеральный инспектор по Брянской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Андрей Дьячук.



Впервые на Славянском международном экономическом форуме будет проведена молодежная мастерская "Активный гражданин". В работе мастерской принимают участие молодые люди - эксперты в своей деятельности, студенты, начинающие предприниматели. Результатом мастерской станет свод предложений/проектов по активизации участия молодежи в деле создания благоприятных условий жизни в регионе. Итоговый перечень проектов войдет в резолюцию форума и будет передан в Правительство региона и станет руководством к действию.



За время работы форума на площадках СМЭФ пройдёт 12 мероприятий, а также будет работать зона делового общения "Биржа контактов", где участники смогут провести деловые встречи и обсудить перспективы сотрудничества. Работу форума сопровождает выставка "Комфортная экосреда региона".



Подробнее о форуме на http://slavyanskyforum.com





"AK&M" от 18.10.2019