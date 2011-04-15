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18/10/2019
11:43

Для участия в СМЭФ-2019 зарегистрировалось более 1.8 тыс. человек

Для участия в VIII Славянском международном экономическом форуме зарегистрировалось почти более 1.8 тыс. человек.

СМЭФ-2019 инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства АК&М. Основная тема форума - "Сбережение и приумножение человеческого потенциала".

Тема СМЭФ-2019 вызвала большой интерес в других регионах России, - для участия в форуме зарегистрировались участники из Москвы и Санкт-Петербурга, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской и Свердловской областей, а также Республики Карелия и Ставропольского края.

В работе форума принимают участие делегации и представители промышленных и сельхозпредприятий, профессиональных ассоциаций, общественных организаций, ИТ-компаний, научных кругов и молодежи Брянской области, Республики Беларусь, Республики Сербской, Приднестровской Молдавской Республики и ДНР, а также Анголы, Польши, Испании, Кореи и Тайваня (КНР).

Ключевая дискуссия начнется на пленарном заседании. Затем она продолжится в ходе тематических заседаний и экспертных сессий.

Пленарная дискуссия будет посвящена вопросам реализации основных национальных проектов. Национальные проекты нацелены на улучшение качества жизни людей, создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Как реализуются поставленные задачи? С какими сложностями сталкиваются регионы, выполняя принятые решения? Как с похожими задачами справляются дружественные страны? Эти и другие вопросы будут обсуждаться на форуме.

За время работы форума на площадках СМЭФ пройдёт 12 мероприятий, а также будет работать зона делового общения "Биржа контактов", где участники смогут провести деловые встречи и обсудить перспективы сотрудничества. Работу форума сопровождает выставка "Комфортная экосреда региона".

Подробнее о форуме на http://slavyanskyforum.com


"AK&M" от 18.10.2019
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