В ходе работы СМЭФ-2019 будут подписаны одиннадцать инвестиционных соглашений на 17.06 млрд руб.

В ходе работы VIII Славянского международного экономического форума будут подписаны одиннадцать инвестиционных соглашений в сфере промышленности, АПК и строительства на 17.06 млрд руб., что значительно превышает показатели предыдущего форума, в рамках которого было заключено соглашений на 8.46 млрд руб.



Среди крупнейших инвестпроектов, старт которым будет дан на форуме, строительство животноводческого комплекса молочного направления (молочная ферма) на 3.6 тыс. голов дойного стала со шлейфом молодняка. ООО "Дружба-2" вложит в проект свыше 3.5 млрд руб.



Кроме того, будет подписано соглашение между Правительством Брянской области и Минским областным исполнительным комитетом о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной областях.



СМЭФ-2019 инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства АК&М. Основная тема форума - "Сбережение и приумножение человеческого потенциала". Для участия в VIII Славянском международном экономическом форуме зарегистрировалось почти 2 тыс. человек.



Тема СМЭФ-2019 вызвала большой интерес в других регионах России, - для участия в форуме зарегистрировались участники из Москвы и Санкт-Петербурга, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской и Свердловской областей, а также Республики Карелия и Ставропольского края.



В работе форума принимают участие делегации и представители промышленных и сельхозпредприятий, профессиональных ассоциаций, общественных организаций, ИТ-компаний, научных кругов и молодежи Брянской области, Республики Беларусь, Республики Сербской, Приднестровской Молдавской Республики и ДНР, а также Анголы, Польши, Испании, Кореи и Тайваня (КНР).



За время работы форума на площадках СМЭФ пройдёт 12 мероприятий, а также будет работать зона делового общения "Биржа контактов", где участники смогут провести деловые встречи и обсудить перспективы сотрудничества. Работу форума сопровождает выставка "Комфортная экосреда региона".



Подробнее о форуме на http://slavyanskyforum.com



"AK&M" от 18.10.2019