В Москве задержаны начальник полиции Дорогомилово и его заместитель

В Москве задержаны заместитель начальника Отдела МВД России по району Дорогомилово - начальник полиции, а также его заместитель - начальник отдела уголовного розыска. Об этом говорится в сообщении МВД.



Задержанные получили от физлица 3.5 млн руб. По предварительной информации, эти деньги являлись первой частью незаконного вознаграждения в 12 млн руб.



В настоящее время материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников преступной схемы и их привлечение к ответственности.



Руководство столичного главка назначило служебную проверку. В случае подтверждения вины, задержанные сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, подчёркивает МВД.





"AK&M" от 18.10.2019