Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/10/2019
12:38

В Москве задержаны начальник полиции Дорогомилово и его заместитель

В Москве задержаны заместитель начальника Отдела МВД России по району Дорогомилово - начальник полиции, а также его заместитель - начальник отдела уголовного розыска. Об этом говорится в сообщении МВД.

Задержанные получили от физлица 3.5 млн руб. По предварительной информации, эти деньги являлись первой частью незаконного вознаграждения в 12 млн руб.

В настоящее время материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников преступной схемы и их привлечение к ответственности.

Руководство столичного главка назначило служебную проверку. В случае подтверждения вины, задержанные сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, подчёркивает МВД.


"AK&M" от 18.10.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100