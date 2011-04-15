Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 октября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 18 октября 2019 года.



УТИХСБОР

ДИСКУССИЯ О РОСТЕ БАРЬЕРА ДЛЯ ИМПОРТА МАШИН ОТКЛАДЫВАЕТСЯ



Как узнал "Ъ", Минпромторг после обсуждений с автопроизводителями может оставить без изменений как текущий уровень барьера для импорта машин, так и правила распределения компенсаций утильсбора. По словам собеседников "Ъ", к вопросу повышения утильсбора теперь предлагается вернуться в 2021 году. Соответственно, дополнительных средств от роста сбора, которые могли бы пойти на поддержку локализации автокомпонентов, больше не ожидается. Однако Минпромторг все еще ждет от концернов оценок потребности в финансировании таких проектов - предполагается, что вопрос выделения бюджетных средств на это будет вынесен на уровень премьера.





КОЛЛЕКТОРЫ БЕРУТ ИПОТЕКУ

ЗАКЛАДНЫЕ НА КВАРТИРЫ ПЕРЕХОДЯТ К ВЗЫСКАТЕЛЯМ ДОЛГОВ



Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными. Традиционно банки предпочитают отдавать такие долги на агентское взыскание либо продавать остаток непокрытого долга после реализации квартиры. Правозащитники опасаются, что новый тренд создаст проблемы для заемщиков может серьезно повысить долю квартир, реализуемых без обычно предлагаемых банками поддерживающих процедур.





У ГЕНЕРАЛА ПОВЫСИЛОСЬ ДАВЛЕНИЕ ОТ ПОЛКОВНИКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ В ХИЩЕНИЯХ





Как стало известно "Ъ", начальнику войск связи генерал-полковнику Халилу Арсланову, одновременно являющемуся заместителем начальника Генерального штаба, предъявили обвинение в причастности к хищению 2,2 млрд руб. В ближайшее время следствие планирует через суд отстранить его от должности, а для погашения ущерба арестовать имущество военнослужащего.





ДЯДЮ ФЕДОРА ОТПРАВЯТ В ШКОЛУ

"СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ" ЗАРАБОТАЕТ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ



"Союзмультфильм" начнет продавать детским садам и школам образовательные программы и наборы инвентаря с персонажами мультфильмов. Студия планирует зарабатывать на этом до 5% своей выручки в перспективе трех-пяти лет. Конкуренция на рынке дополнительного образования для детских садов и младших школьников уже высока, но крупных игроков на нем пока нет, и киностудия может занять на нем место за счет господдержки, полагают эксперты.





"ТРАНСКОНТЕЙНЕР" ОТЦЕПЛЯЕТ КАЗАХСТАН

ОН ГОТОВ ПРОДАТЬ "КЕДЕНТРАНССЕРВИС" НЕ ДЕШЕВЛЕ $73 МЛН



"Трансконтейнер" готов продать 50% "Кедентранссервиса" (КДТС) железным дорогам Казахстана (КТЖ) - но не дешевле $73-80 млн и с обязательными договоренностями, позволяющими российской компании самой работать на рынке страны. К продаже российскую сторону подталкивает обесценение КДТС: КТЖ развивает собственный контейнерный бизнес в нарушение акционерного соглашения по КДТС. По мнению аналитиков, согласовать условия продажи до приватизационного аукциона по самому "Трансконтейнеру" в конце ноября вряд ли удастся.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 18.10.2019