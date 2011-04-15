Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 октября

Банк России установил на 19 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России





1 Австралийский доллар 43.7383

1 Азербайджанский манат 37.6977

100 Армянских драмов 13.4329

1 Белорусский рубль 31.3778

1 Болгарский лев 36.3914

1 Бразильский реал 15.3640

100 Венгерских форинтов 21.5026

1000 Вон Республики Корея 54.1471

10 Гонконгских долларов 81.5430

10 Датских крон 95.2791

1 Доллар США 63.9542

1 Евро 71.1299

100 Индийских рупий 89.9225

100 Казахстанских тенге 16.3922

1 Канадский доллар 48.6862

100 Киргизских сомов 91.3775

10 Китайских юаней 90.2938

10 Молдавских леев 36.8188

1 Новый туркменский манат 18.2988

10 Норвежских крон 69.5555

1 Польский злотый 16.6214

1 Румынский лей 14.9681

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.0087

1 Сингапурский доллар 46.8460

10 Таджикских сомони 66.0002

1 Турецкая лира 11.0588

10000 Узбекских сумов 67.8199

10 Украинских гривен 25.5724

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.5073

10 Чешских крон 27.7230

10 Шведских крон 65.9852

1 Швейцарский франк 64.7966

10 Южноафриканских рэндов 43.2591

100 Японских иен 58.8626

"AK&M" от 18.10.2019