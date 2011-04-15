Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 октября

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Банк России установил на 19 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России
1 Австралийский доллар 43.7383
1 Азербайджанский манат 37.6977
100 Армянских драмов 13.4329
1 Белорусский рубль 31.3778
1 Болгарский лев 36.3914
1 Бразильский реал 15.3640
100 Венгерских форинтов 21.5026
1000 Вон Республики Корея 54.1471
10 Гонконгских долларов 81.5430
10 Датских крон 95.2791
1 Доллар США 63.9542
1 Евро 71.1299
100 Индийских рупий 89.9225
100 Казахстанских тенге 16.3922
1 Канадский доллар 48.6862
100 Киргизских сомов 91.3775
10 Китайских юаней 90.2938
10 Молдавских леев 36.8188
1 Новый туркменский манат 18.2988
10 Норвежских крон 69.5555
1 Польский злотый 16.6214
1 Румынский лей 14.9681
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.0087
1 Сингапурский доллар 46.8460
10 Таджикских сомони 66.0002
1 Турецкая лира 11.0588
10000 Узбекских сумов 67.8199
10 Украинских гривен 25.5724
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.5073
10 Чешских крон 27.7230
10 Шведских крон 65.9852
1 Швейцарский франк 64.7966
10 Южноафриканских рэндов 43.2591
100 Японских иен 58.8626
"AK&M" от 18.10.2019