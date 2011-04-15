Активы банковского сектора за 9 месяцев выросли на 3.2%

Активы банковского сектора за 9 месяцев 2019 года выросли на 3.2%, при этом в сентябре месячный прирост активов ускорился до 1% (в августе - 0.6%). Об этом говорится в материалах Банка России.



Основной вклад в сентябрьский прирост активов сектора внесло наращивание банками остатков средств на корреспондентских счетах в Банке России (+0.6 трлн руб.) в рамках поддержания необходимого уровня усреднения обязательных резервов после принятого решения по ключевой ставке (в начале периода усреднения в ожидании снижения ключевой ставки банки, напротив, сокращали остатки на корсчетах, размещая значительные объёмы средств на депозитных аукционах).



В текущем году на розничный сегмент пришлось более 80% совокупного прироста кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам, в то время как в январе-сентябре 2018 года доля розницы в суммарном приросте не превышала 50%.





"AK&M" от 18.10.2019