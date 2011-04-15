Инвесторы воздерживаются от торговых решений перед выходными

После утренней консолидации российские индексы пытаются развить импульс роста, несмотря на неоднозначный настрой инвесторов на европейских площадках. Атмосфера на мировых рынках в целом пропитана осторожностью в ожидании завтрашнего голосования в парламенте по условиям выхода Британии из ЕС. Индекс МосБиржи и РТС повышаются в пределах 0.2%, получая некоторую поддержку на фоне возобновления покупок на рынке нефти. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.



Brent тестирует отметку 60 долларов за баррель впервые с начала недели, проигнорировав рост запасов в США и слабые данные по ВВП Китая за третий квартал. По мере угасания надежд рынка на восстановление баланса спроса и предложения в следующем году, растут ожидания не только пролонгации сделки ОПЕК+, но и дополнительного ограничения объемов добычи. Но в целом потенциал роста цен сейчас ограничен из-за сохраняющегося беспокойства по поводу замедления мировой экономики и ослабления спроса на энергоносители.



Рубль удерживает доллар под отметкой 64 руб., но ограничивается скромным ростом, что вписывается в консолидацию основных валют на рынке Форекс. Это объясняется тем, что трейдеры не решаются на активные действия в ожидании решения британского парламента по сделке. Кроме того, поскольку Brent торгуется в районе важной психологической отметки, пробой которой еще предстоит подтвердить, велика вероятность частичной фиксации прибыли перед наступлением выходных, что также сдерживает рубль от более внятного укрепления.







"AK&M" от 18.10.2019