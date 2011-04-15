Кредит Европа Банк разместил биржевые облигации серии 001 на 5 млрд руб.

На Московской Бирже состоялось техническое размещение биржевых облигаций серии 001Р-03 АО "Кредит Европа Банк (Россия)" общей номинальной стоимостью 5 млрд руб., сроком обращения 3 года. Об этом говорится в сообщении банка.



Организаторами выпуска выступили: ПАО "Совкомбанк" и ООО "Компания БКС". Облигации включены в раздел "Первый уровень" Списка ценных бумаг Московской Биржи.



Книга заявок на биржевые облигации серий 001Р-03 АО "Кредит Европа Банк (Россия)" была закрыта 4 октября 2019 года. По результатам закрытия книги заявок процентная ставка купона составила 9% годовых, что соответствует доходности 9.31% годовых.



АО "Кредит Европа Банк" - российский Банк с иностранным капиталом, основанный в 1997 году, принадлежит к международной финансовой Группе FIBA, осуществляющей свою деятельность в 12 странах мира.



"AK&M" от 18.10.2019