Яндекс нарушил закон, рекламируя букмекеров "1Хставка" и Leon, заявляет ФАС

Комиссия ФАС признала ООО "Яндекс" виновным в нарушении закона "О рекламе" при распространении контекстной рекламы букмекерских контор "1хставка" и "LEON" в поисковой системе "Яндекс". Об этом говорится в сообщении ФАС.



Как установила комиссия, в поисковой системе "Яндекс" по запросам "1xstavka скачать", "1хставка официальный сайт" и "1хставки ставки" отображается контекстная реклама букмекера "1хставка" с адресом официального сайта, информацией о предоставляемых услугах и контактными данными.



Аналогичная информация о букмекере "LEON" отображается в контекстной рекламе при наборе в поисковой строке "Яндекс" словосочетаний "leon фрибет" и "леон букмекер".



Реклама обоих букмекеров представляет собой гиперссылки для перехода на их сайты.



При этом действующее законодательство ограничивает доступ к азартным играм в интернете, а также их рекламу. В нарушение этого запрета ООО "Яндекс" в блоке контекстной рекламы своей поисковой системы распространяет рекламу букмекерских контор.



Как рекламораспространителю запрещённой рекламы ООО "Яндекс" выдано предписание об устранении выявленного нарушения. Материалы переданы для возбуждения административного дела. Размер штрафа за такого рода нарушения составляет от 100 до 500 тыс. руб.





"AK&M" от 18.10.2019