Прибыль банковского сектора за 9 месяцев выросла на 36.4% до 1.5 трлн руб.

Прибыль банковского сектора за 9 месяцев 2019 года составила 1.5 трлн руб., увеличившись в годовом исчислении на 36.4%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.



Увеличение финансового результата по сравнению с предыдущим годом в значительной мере носит технический характер вследствие применения кредитными организациями корректировок в соответствии с МСФО 9.



В банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций, при этом растёт как доля прибыльных организаций, так и их количество.



Прибыль в размере 1658 млрд руб. показали 368 кредитных организаций (81% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 октября 2019 года). При этом количество убыточных организаций сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года более чем на треть. Убыток в размере 157 млрд руб. получили 82 кредитные организации (18% из действовавших на 1 октября 2019 года).





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