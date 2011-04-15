В.Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.



Компания создаётся в целях обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры.



Учредителем компании будет Минобороны.



"AK&M" от 18.10.2019