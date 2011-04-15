В рамках СМЭФ-2019 прошла дискуссия на тему сохранения лесов

В рамках VIII Славянского международного экономического форума прошла дискуссия на тему сохранения лесов.



Речь, в частности, шла о предварительных итогах реализации проекта "Сохранение лесов" в Центральном федеральном округе, планах на ближайшее будущее и проблемах, которые предстоит решить.



К 2024 году специализированные учреждения в субъектах РФ планируется на 100% оснастить лесопожарной техникой и на 70% - лесохозяйственной. Ежегодный объём финансовых средств, выделяемых в рамках проекта "Сохранение лесов" в 2019-2024 годах составит 3.5 млрд руб. ежегодно в течение 6 лет.



от 18.10.2019