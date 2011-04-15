Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/10/2019
18:39

В рамках СМЭФ-2019 прошла дискуссия на тему сохранения лесов

В рамках VIII Славянского международного экономического форума прошла дискуссия на тему сохранения лесов.

Речь, в частности, шла о предварительных итогах реализации проекта "Сохранение лесов" в Центральном федеральном округе, планах на ближайшее будущее и проблемах, которые предстоит решить.

К 2024 году специализированные учреждения в субъектах РФ планируется на 100% оснастить лесопожарной техникой и на 70% - лесохозяйственной. Ежегодный объём финансовых средств, выделяемых в рамках проекта "Сохранение лесов" в 2019-2024 годах составит 3.5 млрд руб. ежегодно в течение 6 лет.

от 18.10.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100