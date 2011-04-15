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19/10/2019
14:25

Повтор! А.Богомаз предложил переименовать СМЭФ

СМЭФ уже далеко вышел за рамки только славянского форума. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в ходе работы VIII Славянского международного экономического форума.

В связи с этим губернатор предложил обсудить переименование форума.

В работе форума, темой которого является "Сбережение и приумножение человеческого капитала", принимают участие представители Беларуси, Республики Сербской, Молдовы, Испании, Южной Кореи и Анголы.

А.Богомаз заявил, что участникам форума необходимо обсудить не только цифровизацию, перевод отраслей на более высокий технологический уровень и интеллектуальное совершенствование кадров, но и развитие социальной сферы.

"Выбор тематики форума не случаен. Чтобы держать на должном уровне конкурентоспособность в регионе и стране в целом, нужен промышленный прорыв и выход на новый экономический уклад", - подчеркнул А.Богомаз.

Славянский международный экономический форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства АК&М. Для участия в форуме зарегистрировалось почти 2 тыс. человек.

В ходе работы СМЭФ-2019 будут подписаны одиннадцать инвестиционных соглашений в сфере промышленности, АПК и строительства на 17.06 млрд руб., что значительно превышает показатели предыдущего форума, в рамках которого было заключено соглашений на 8.46 млрд руб.

Подробнее о форуме на http://slavyanskyforum.com


"AK&M" от 19.10.2019
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