Повтор! А.Богомаз предложил переименовать СМЭФ

СМЭФ уже далеко вышел за рамки только славянского форума. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в ходе работы VIII Славянского международного экономического форума.



В связи с этим губернатор предложил обсудить переименование форума.



В работе форума, темой которого является "Сбережение и приумножение человеческого капитала", принимают участие представители Беларуси, Республики Сербской, Молдовы, Испании, Южной Кореи и Анголы.



А.Богомаз заявил, что участникам форума необходимо обсудить не только цифровизацию, перевод отраслей на более высокий технологический уровень и интеллектуальное совершенствование кадров, но и развитие социальной сферы.



"Выбор тематики форума не случаен. Чтобы держать на должном уровне конкурентоспособность в регионе и стране в целом, нужен промышленный прорыв и выход на новый экономический уклад", - подчеркнул А.Богомаз.



Славянский международный экономический форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства АК&М. Для участия в форуме зарегистрировалось почти 2 тыс. человек.



В ходе работы СМЭФ-2019 будут подписаны одиннадцать инвестиционных соглашений в сфере промышленности, АПК и строительства на 17.06 млрд руб., что значительно превышает показатели предыдущего форума, в рамках которого было заключено соглашений на 8.46 млрд руб.



Подробнее о форуме на http://slavyanskyforum.com





"AK&M" от 19.10.2019