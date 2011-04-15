Повтор! На СМЭФ-2019 подписаны 11 инвестиционных соглашений на 17.06 млрд руб.

В ходе работы VIII Славянского международного экономического форума подписаны 11 инвестиционных соглашений в сфере промышленности, АПК и строительства на 17.06 млрд руб., что значительно превышает показатели предыдущего форума, где было заключено соглашений на 8.46 млрд руб.



Среди крупнейших инвестпроектов, старт которым будет дан на форуме, - строительство животноводческого комплекса молочного направления (молочная ферма) на 3.6 тыс. голов дойного стада со шлейфом молодняка. ООО "Дружба-2" вложит в проект свыше 3.5 млрд руб. Также подписано соглашение между Правительством Брянской области и Минским областным исполнительным комитетом о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной областях.



СМЭФ-2019 инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства АК&М. Основная тема форума - "Сбережение и приумножение человеческого потенциала". Официальный спонсор форума - АО "Россельхозбанк". Телекоммуникационный партнёр - ПАО "Ростелеком". Спонсоры: АО "МЕТАКЛЭЙ", АО "Чистая планета", ПАО "Сбербанк", GE Healthcare в России/СНГ.





"AK&M" от 19.10.2019