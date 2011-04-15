Повтор! Представители Республики Беларусь высоко оценили инвестиционный климат в Брянской области

Делегация Республики Беларусь в ходе работы Славянского международного экономического форума встретилась с губернатором Брянской области Александром Богомазом, председателем облдумы Владимиром Попковым и главным федеральным инспектором по Брянской области Андреем Дьячуком.



"Брянская область - это форпост белорусского экспорта на евразийском экономическом пространстве. Нам нравится ваш инвестиционный климат, мы не можем не отметить ту работу, которая проделана за последние годы. Мы приехали к вам поучиться и пригласить ваших инвесторов к нам в Беларусь, где мы тоже стараемся создавать хорошие условия для бизнеса" - подчеркнул руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в Смоленске Чеслав Шульга.





"AK&M" от 19.10.2019