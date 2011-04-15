Повтор! Меры и шаги, предусмотренные Национальным проектом "Демография", позитивно оцениваются россиянами, - отметили эксперты СМЭФ-2019

В рамках пленарной дискуссии Славянского международного экономического форума участники высказали ряд важных замечания и предложений. В частности, советник генерального директора / директор по исследованиям АО "ВЦИОМ" Елена Михайлова отметила, что по имеющейся статистике, в России наблюдается падение количества первых рождений и смещение возраста первых рождений. В основном это явление связано с ощущением нестабильности и рисков в жизни населения. Меры и шаги, предусмотренные Национальным проектом "Демография", позитивно оцениваются россиянами. 27% россиян полагают, что в случае полного исполнения всех шагов, заложенных в рамках проекта, произойдет стимулирование увеличения рождаемости. Однако, 45% считают недостаточным принятия материальных мер и мер, предусмотренных в данном проекте. Меры должны носить системный и комплексный характер, включающих духовное развитие и социализацию молодежи.



VIII Славянский международный экономический форум прошел 18 октября 2019 года в городе Брянск. В нем приняли участие более 1500 человек. Среди них представители зарубежных стран, таких как Республики Беларусь, Республики Сербской, Приднестровской Молдавской Республики и ДНР, а также Анголы, Польши, Испании, Кореи и Тайваня (КНР).



Тема форума СМЭФ-2019 вызвала большой интерес и в других регионах России, в работе форума приняли участие участники из Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской и Свердловской областей, а также Республики Карелия, Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга.



В рамках форума состоялось подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с Правительством Брянской области в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере энергетики, телекоммуникации, промышленности и АПК на общую сумму более 17 млрд рублей. Соглашения были заключены с Минским областным исполнительным комитетом, ООО "Дружба-2", ООО "Русагро", АПХ "Мираторг", ООО "Дружба", АО "Пролетарий", ООО "Врасовские сыры", КФХ Агрохолдинг "Кролково", АО Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод", ООО "Рустехно", ООО "Клинцовская ТЭЦ", АО "Метаклэй", ПАО "Мегафон", ПАО "Вымпелком".



Форум прошел при поддержке: Торгово-промышленной палаты РФ, Брянской торгово-промышленной палаты, Консорциума дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности совместно с Министерством промышленности и торговли РФ, Института государственно-частого планирования, Федерального агентство лесного хозяйства, Сретенского клуба им. С. П. Курдюмова, Общенациональной ассоциации ТОС. Официальный спонсор – АО "Россельхозбанк". Телекоммуникационный партнер – ПАО "Ростелеком". Спонсоры — АО "МЕТАКЛЭЙ", АО "Чистая планета", ПАО "Сбербанк", GE Healthcare в России/СНГ.



Итогом работы форума стала резолюция, в которую вошли ключевые предложения от организаторов и участников проекта.





"AK&M" от 19.10.2019