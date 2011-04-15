Повтор! В рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" планируется запуск проекта "сельской ипотеки"

На Славянском международном экономическом форуме при обсуждении вопроса развития сельских территорий и реализации Федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий" Заместитель директора департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Ксения Шевёлкина сообщила о том, что в рамках программы планируется запуск проекта "сельской ипотеки".



Ксения Шевёлкина высказала мнение, что в данный момент происходит формирование проектов при активном участии регионов, которые готовятся непосредственно субъектами, а не в директивном порядке. Основными задачами программы является: сокращение разрыва доходов между сельским и городским населением, удержание населения на сельских территориях, повышение уровня благоустройства домовладений. Финансирование государственной программы составляет более 2 трлн. руб.



На днях Правительством России примет Постановление о распределении субсидий по формированию проектов комплексного развития сельских территорий. А до конца октября месяца ожидается распределение данной субсидии.



VIII Славянский международный экономический форум прошел 18 октября 2019 года в городе Брянск. В нем приняли участие более 1500 человек. Среди них представители зарубежных стран, таких как Республики Беларусь, Республики Сербской, Приднестровской Молдавской Республики и ДНР, а также Анголы, Польши, Испании, Кореи и Тайваня (КНР).



Тема форума СМЭФ-2019 вызвала большой интерес и в других регионах России, в работе форума приняли участие участники из Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской и Свердловской областей, а также Республики Карелия, Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга.



В рамках форума состоялось подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с Правительством Брянской области в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере энергетики, телекоммуникации, промышленности и АПК на общую сумму более 17 млрд рублей. Соглашения были заключены с Минским областным исполнительным комитетом, ООО "Дружба-2", ООО "Русагро", АПХ "Мираторг", ООО "Дружба", АО "Пролетарий", ООО "Врасовские сыры", КФХ Агрохолдинг "Кролково", АО Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод", ООО "Рустехно", ООО "Клинцовская ТЭЦ", АО "Метаклэй", ПАО "Мегафон", ПАО "Вымпелком".



Форум прошел при поддержке: Торгово-промышленной палаты РФ, Брянской торгово-промышленной палаты, Консорциума дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности совместно с Министерством промышленности и торговли РФ, Института государственно-частого планирования, Федерального агентство лесного хозяйства, Сретенского клуба им. С. П. Курдюмова, Общенациональной ассоциации ТОС. Официальный спонсор – АО "Россельхозбанк". Телекоммуникационный партнер – ПАО "Ростелеком". Спонсоры — АО "МЕТАКЛЭЙ", АО "Чистая планета", ПАО "Сбербанк", GE Healthcare в России/СНГ.



Итогом работы форума стала резолюция, в которую вошли ключевые предложения от организаторов и участников проекта.





"AK&M" от 19.10.2019