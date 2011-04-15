ЦБ объявил учётную цену золота на 22 октября - 3056.17 руб./г против 3058.56 руб./г на 19 октября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 22 октября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3056.17 руб./грамм
Серебро: - 36.34 руб./грамм
Платина: - 1830.60 руб./грамм
Палладий: - 3612.01 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
15.10 16.10 17.10 18.10 19.10
Золото 3092.08 3087.91 3067.03 3055.16 3058.56
Серебро 36.43 36.50 35.70 35.91 35.85
Платина 1843.82 1842.73 1830.85 1815.25 1815.60
Палладий 3520.03 3565.64 3603.77 3640.80 3606.53