Дайджест газеты "Коммерсант" от 21 октября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 21 октября 2019 года.



ЭНЕРГОЦЕНЫ ПРИРАСТАЮТ СИБИРЬЮ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАМ РЕЗКО ПОДОРОЖАЕТ



Бизнес Сибири столкнется с самым резким ростом цен на энергоснабжение за последние годы. В 2020 году электроэнергия в регионе подорожает на 3,3%, а мощность - почти на 12%, следует из расчетов "Совета рынка". Регулятор объясняет прогноз ростом цен на топливо для электростанций и вводом новой генерации. Стоимость энергии предсказуема, считают аналитики, и промышленность могла подготовиться. Сами потребители уверены, что рост цен окажется выше прогноза регулятора и обгонит уровень инфляции.





У КАССЫ ВЫСТРОИЛИ ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО

ПО ДЕЛУ О МОДИФИЦИРОВАННЫХ АППАРАТАХ ПРОХОДЯТ ПОЛТОРА ДЕСЯТКА ЧЕЛОВЕК





Как стало известно "Ъ", УВД по Юго-Западному округу столицы завершило расследование уголовного дела о неуплате налогов благодаря массовой установке в магазинах Москвы и Подмосковья контрольно-кассовых аппаратов с модифицированной программой. Благодаря изменениям в программном обеспечении злоумышленники, по версии следствия, либо передавали в налоговую инспекцию искаженные данные о покупках клиентов, либо вообще скрывали их. Согласно подсчетам полицейских, организованное преступное сообщество (ОПС), создателем которого следствие считает предпринимательницу Асмат Джанашиа, "помогло" владельцам магазинов недоплатить около 70 млн руб. налогов, а общий ущерб оставил 190 млн руб. Защита фигурантов называет предъявленные им обвинения абсурдными, отмечая, что многие из них узнали друг друга лишь во время следствия.





БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН УСОМНИЛСЯ В КВАЛИФИКАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ СДЕЛКИ

БОРИС ТИТОВ ПОПРОСИЛ ПРЕЗИДЕНТА О ПРОВЕРКЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ГЛАВЫ АО "Т-ПЛАТФОРМЫ"





Как стало известно "Ъ", уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к Владимиру Путину с письмом в поддержку акционера и гендиректора АО "Т-Платформы" Всеволода Опанасенко. Один из крупнейших предпринимателей в сфере IT-технологий обвиняется в подстрекательстве должностного лица к злоупотреблениям при реализации контракта на поставку в МВД крупной партии компьютеров. Предполагаемый ущерб оценивается в сумму около 300 млн руб. Бизнес-омбудсмен отмечает, что контракт заключался в соответствии с законодательством, а также считает, что действия господина Опанасенко были неправильно квалифицированы, что сделало возможным арест последнего, и сомневается в обоснованности выводов проведенной следствием экспертизы.



Борис Титов сомневается, что действия фигуранта дела о злоупотреблениях при поставках компьютеров МВД были правильно квалифицированы следствием.





СТРОИТЕЛЬСТВО В НОВО-ОГАРЕВО ОЦЕНИТ ВОЕННЫЙ СУД

ДЕЛО О ХИЩЕНИИ 1,3 МЛРД РУБЛЕЙ РАССМОТРЯТ СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ



Как стало известно "Ъ", Главная военная прокуратура (ГВП) добилась в апелляции отмены решения суда первой инстанции о возврате надзорному ведомству для устранения недостатков, перечень которых занял два десятка страниц, материалов резонансного уголовного дела о хищении 1,3 млрд руб. при строительстве и реконструкции объектов резиденции президента России в Ново-Огарево. Любопытно, что рассматривать дело по существу придется уже другому суду, поскольку тот, который направлял материалы расследования прокуратуре, в результате реформы сам стал апелляционным.





БАНКИ РАЗДАЛИ ДОЛГИ ВЗЫСКАТЕЛЯМ

КОЛЛЕКТОРЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПОЧТИ ПОЛТРИЛЛИОНА



В январе-сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов. Это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Анализ переданных портфелей показывает, что средняя сумма долга снижается за счет потребительских кредитов, но в то же время растет доля передаваемых долгов по автокредитам и картам. По прогнозам участников рынка, тенденция сохранится и в следующем году, поскольку рынок агентского взыскания следует за кредитной стратегией банков.





СБЕРБАНК ПРИГЛАСИЛ НЕРЕЗИДЕНТОВ

ИНОСТРАННЫЕ ФОНДЫ СОГЛАСИЛИСЬ РАБОТАТЬ ЧЕРЕЗ НЕГО НА МОСБИРЖЕ



Сбербанк запустил брокерскую платформу для иностранных фондов, им будет дан электронный доступ к торгам на Московской бирже. Банк стал не первым институтом с такой услугой, основными конкурентами выступают не только российские брокеры, но и крупные иностранные банки. Участники рынка отмечают, что локальные игроки для иностранных фондов - брокеры "второго выбора". Однако Сбербанк сможет занять свою нишу благодаря доступу к дешевой ликвидности.





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"AK&M" от 21.10.2019