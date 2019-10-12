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ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 19 октября, в размере 71.1299 руб. против 70.9023 руб. на 18 октября.
Курс евро за последние 5 дней:
18.10.19 - 70.9023 руб.
17.10.19 - 71.0503 руб.
16.10.19 - 70.8473 руб.
15.10.19 - 70.9305 руб.
12.10.19 - 70.7296 руб.
"AK&M" от 21.10.2019