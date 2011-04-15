Cборы Ингосстраха в Москве и Московской области за первое полугодие увеличились до 35 млрд руб.

Объём премии, собранной Ингосстрахом в Москве и Московской области за первое полугодие 2019 года, составил 35 млрд руб., что на 27% превышает показатели первого полугодия 2018 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 28.6 млрд руб. (прирост 27%), в том числе сборы по личному страхованию - 5.8 млрд руб. (прирост 24%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 20.2 млрд руб. (прирост 26%), страхованию ответственности - 2.5 млрд руб. (прирост 44%). Объём страховой премии по ОСАГО - 6.3 млрд руб. (прирост 28%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте составил 62.8 млн руб., по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров - 45.9 млн руб.



Выплаты Ингосстраха в Москве и Московской области за первое полугодие 2019 года составили 14.6 млрд руб., что на 9% превышает показатели первого полугодия 2018 года. В том числе по добровольному личному страхованию - 3.3 млрд руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 8.2 млрд руб., добровольному страхованию ответственности - 727.5 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 2.3 млрд руб. Выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - 18.9 млн руб., по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров - 3.2 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Ингосстраха в Москве и Московской области стали ОСАГО, страхование имущества граждан и юридических лиц, страхование от несчастного случая и болезней, а также добровольное медицинское страхование.



CПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования. добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней. установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации". а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 21.10.2019